На Харьковщине за сутки — более полутора тысяч случаев коронавируса, умерли 8 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1 506 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

По данным Харьковской ОГА, 1380 из них – жители Харьковского района (1208 – города Харькова).

39 заболевших – жители Богодуховского, 30 – Купянского, 28 – Изюмского, 15 – Чугуевского, 9 – Красноградского, 5 – Лозовского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 258 636 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 557 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 235 709 заболевших уже выздоровели (+333 за сутки), 16 370 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1165 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 038 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 6.

Агентство Телевидения Новости