В Украине изменили возможные схемы миксования вакцин от COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Варианты схем от Минздрава опубликованы на сайте Харьковской ОГА.

Так, для первой и второй дозы можно применять следующие схемы:

Для бустерной дозы лучше всего использовать м-РНК-вакцину (Pfizer или Moderna) или ту, которую вы получили для базового курса. Или сделать бустерную дозу по следующим схемам миксования:

Новые схемы миксования закреплены в позиции Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике от 23.12.2021 и базируются на рекомендациях экспертов по иммунизации ВОЗ от 16.01.2021.

Агентство Телевидения Новости