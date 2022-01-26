Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:22
Просмотров: 162

В Украине изменили возможные схемы миксования вакцин от COVID-19

В Украине изменили возможные схемы миксования вакцин от COVID-19

В Украине изменили возможные схемы миксования вакцин от COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Варианты схем от Минздрава опубликованы на сайте Харьковской ОГА.

Так, для первой и второй дозы можно применять следующие схемы:

Для бустерной дозы лучше всего использовать м-РНК-вакцину (Pfizer или Moderna) или ту, которую вы получили для базового курса. Или сделать бустерную дозу по следующим схемам миксования:

Новые схемы миксования закреплены в позиции Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике от 23.12.2021 и базируются на рекомендациях экспертов по иммунизации ВОЗ от 16.01.2021.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 