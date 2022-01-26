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В Украине изменили возможные схемы миксования вакцин от COVID-19
В Украине изменили возможные схемы миксования вакцин от COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Варианты схем от Минздрава опубликованы на сайте Харьковской ОГА.
Так, для первой и второй дозы можно применять следующие схемы:
Для бустерной дозы лучше всего использовать м-РНК-вакцину (Pfizer или Moderna) или ту, которую вы получили для базового курса. Или сделать бустерную дозу по следующим схемам миксования:
Новые схемы миксования закреплены в позиции Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике от 23.12.2021 и базируются на рекомендациях экспертов по иммунизации ВОЗ от 16.01.2021.
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