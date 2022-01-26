В центре Харькова в результате обвала стены в нежилом доме погиб строитель

В Харькове в нежилом доме обнаружили труп мужчины.

Полиция устанавливает обстоятельства его гибели.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о несчастном случае на площади Фейербаха поступила в полицию 26 января в 09:40.

По адресу выехали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что погибший — 51-летний строитель из города Сумы — погиб в результате обвала стены во время реконструкции нежилого дома.

Информация о событии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. В настоящее время проводится проверка, выясняются ли все обстоятельства трагедии.

Агентство Телевидения Новости