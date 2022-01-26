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Харьковчанам рассказали о способах оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций

Харьковчанам рассказали о способах оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций

Жители города Харькова могут быть оповещены о возникновении чрезвычайных ситуаций или других чрезвычайных обстоятельств несколькими способами.

Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент цифровой трансформации.Так, в указанных случаях Харьковская областная специализированная служба связи и оповещения гражданской защиты должна включить сигнал «Внимание всем!». Этот сигнал транслируется на частоте 106,1 FM («Суспільне») и телеканале «Суспільне Харків». В сообщении будут изложены инструкции и порядок действий для населения.Также операторы мобильной связи будут осуществлять смс-рассылку экстренных сообщений соответствующего содержания.

Агентство Телевидения Новости

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