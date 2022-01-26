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В полиции рассказали подробности ДТП с двумя фурами и внедорожником в Люботине

В полиции рассказали подробности ДТП с двумя фурами и внедорожником в Люботине

Накануне в 16:35 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в городе Люботине столкнулись Volkswagen Amarok и два грузовых авто: один человек погиб, трое получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По данным полиции, автомобиль Volkswagen под управлением 42-летнего мужчины двигался в крайней левой полосе со стороны Киева в направлении Харькова, выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Renault. После столкновения внедорожник отбросило на грузовик DAF, который двигался сзади в попутном направлении: DAF от удара съехал в кювет, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте. 60-летний пассажир внедорожника и водители обоих грузовиков (50 и 51 год) с травмами разной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В полиции рассказали подробности ДТП с двумя фурами и внедорожником в Люботине

В полиции рассказали подробности ДТП с двумя фурами и внедорожником в Люботине

В полиции рассказали подробности ДТП с двумя фурами и внедорожником в Люботине

В полиции рассказали подробности ДТП с двумя фурами и внедорожником в Люботине

В полиции рассказали подробности ДТП с двумя фурами и внедорожником в Люботине

Агентство Телевидения Новости

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