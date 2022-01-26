Столкновение головами. Известный футболист потерял сознание и оказался в больнице

Жуткое столкновение

В Камеруне в одном из матчей 1/8 финала Кубка Африканских Наций по футболу встречались сборные Сенегала и Кабо-Верде.

На 53-й минуте этого матча главная «звезда» сенегальцев футболист английского «Ливерпуля» Садио Мане вышел один на один с вратарем сборной Кабо-Верде Жозимаром Жозе Эворой Диашем, более известным, как Возинья.

Возинья помешал Мане забить гол. При этом произошло столкновение головами. Мане после падения даже на несколько секунд потерял сознание. Возинья тоже оказался в состоянии грогги.

Возинья получил красную карточку за этот ужасный эпизод. Рефери усмотрел у него фол последней надежды.

Мане сумел продолжить матч и даже забил гол, но вскоре попросил замену.

Сборная Сенегала в итоге победила 2:0 и вышла в четвертьфинал.

После матча и Мане и Возинья были госпитализированы, но вскоре выписаны из больницы.





Агентство Телевидения Новости