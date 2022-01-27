Отключения воды в Харькове: график на 27 января

Сегодня, 27 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по следующим адресам: пр. Людвига Свободы, 35Б (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 48 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 21, пер. Семена Кузнеца (ч/с) до 20:00 27.01.22 г.

А также:

Московский район:

ул. Бучмы, 50 (п. №4, стояк) до 17:00 27.01.22 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк), ул. Маршала Рыбалко, 20 (стояк) до 17:00 27.01.22 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский, 105 (п. №2) до 17:00 27.01.22 г.; ул. Власенко, 22 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 27.01.22 г.

Основянский район:

ул. Староверещаковская (ч/с), проезд Верещаковский (ч/с) до 20:00 27.01.22 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау, 16 (п. №6, стояк) до 17:00 27.01.22 г.

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