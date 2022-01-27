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Задержан нацгвардеец, устроивший в Днепре стрельбу, в результате которой погибли пять человек

Задержан нацгвардеец, устроивший в Днепре стрельбу, в результате которой погибли пять человек

Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области, сообщает Укринформ со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Сегодня в Днепре около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец застрелил четырех сослуживцев и гражданскую женщину. Еще пятеро получили ранения.

Будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, сообщил Денис Монастырский.

«Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые. Уверен, что нам нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки, и что нужно кардинально менять», — уточнил Монастырский.

«На данный момент погибшими являются 5 человек, в том числе женщина и еще 5 человек ранены. За их жизнь борются врачи», — проинформировал глава МВД.

Задержан нацгвардеец, устроивший в Днепре стрельбу, в результате которой погибли пять человек

Задержан нацгвардеец, устроивший в Днепре стрельбу, в результате которой погибли пять человек

Агентство Телевидения Новости

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