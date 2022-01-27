Больше 1500 новых случаев коронавируса за сутки в Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 1593 новых случая заболевания коронавирусом, 4 человека умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1506 случаях и было зафиксировано 8 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (1079) – жители Харькова. 140 заболевших – в Харьковском районе, 117 – в Чугуевском, 81 – в Богодуховском, 74 – в Лозовском, 53 – в Купянском, 36 – в Изюмском и 13 – в Красноградском районах.

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