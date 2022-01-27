В Харьковской области задержана группа, занимавшаяся разбоями

Правоохранители Харьковщины провели спецоперацию по задержанию участников преступной группы, «специализировавшейся» на разбоях. Последней жертвой злоумышленников стал 84-летний мужчина.

Сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию, что на территории Харьковщины орудует группировки, участники которой представлялись полицейскими и совершали разбойные нападения, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Совместно со следователями и Управлением уголовного розыска полиции Харьковской области оперативники ДВБ вышли на «след» членов группы. Организовал преступную группу 39-летний уроженец России, ныне житель Харьковщины, неоднократно судимый за разбои и наркотики. Его сообщниками стали три человека: 38-летний житель Харьковской области и двое уроженцев одной из стран Кавказского региона, 33-х и 50-ти лет. Все они также находятся в базах полиции.

Правоохранители установили, что в декабре прошлого года участники преступной группы нанесли телесные повреждения и использовали слезоточивый газ в отношении несовершеннолетнего харьковчанина. У лежащего без сознания парня нападавшие отобрали сумку с ценными вещами, документами и наличными в сумме почти 7 000 гривен.

Кроме этого, стали известны планы злоумышленников в ближайшее время совершить разбойное нападение на жителя Харьковщины. Мужчина занимается обменом валют и денежными ссудами. Поэтому участники ОПГ намеревались завладеть немалой суммой наличных.

Однако первым в списке жертв злоумышленников оказался 84-летний житель Харькова, якобы имевший определенные сбережения. Чтобы спасти пенсионера, который мог не выдержать пыток, сотрудники полиции и прокуратуры оперативно приняли комплекс мер и провели спецоперацию по задержанию криминальной группировки.

Дверь квартиры пенсионер открыл злоумышленникам сам, ведь они представились ему сотрудниками полиции. Попав в дом, подельники начали избивать мужчину, а чтобы он не кричал, скотчем заклеили рот. В этот момент сработали бойцы спецподразделения КОРД.

Всех четырех фигурантов правоохранители задержали с поличным. При обыске у них изъяты нож, скотч, перчатки, а также банковские карты потерпевшего. Кроме того, изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Следователи полиции при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры объявили задержанным подозрение по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Проводятся дальнейшие следственные действия по причастности фигурантов к другим преступлениям.

Агентство Телевидения Новости