Две области Украины находятся в «красной» карантинной зоне, 14 – в «оранжевой»

27 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровненская области, на оранжевом – 14 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне эпидопасности, сообщает Укринформ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 27 января уровень заболеваемости в стране составляет 575 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве уровень заболеваемости составляет 566 на 100 тыс. человек.

Наивысший уровень заболеваемости зафиксирован в Ивано-Франковской области – 1 673 на 100 тыс. населения, а также Сумской – 1 213, Черновицкой – 1 070 и Тернопольской областях – 1 031 на 100 тыс. населения.

Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 12 областях.

Уровень госпитализаций в стране по состоянию на 27 января составляет 44,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций составляет 27,2.

Показатель уровня госпитализаций превышен в трех регионах: в Винницкой области – 68,3 на 100 тыс. населения, в Ивано-Франковской – 112,5 и в Черновицкой области – 83,5 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тысяч.

Загруженность коек с кислородом по стране составляет 30,3% при определенном показателе 65%, в Киеве – 16,8%.

Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Агентство Телевидения Новости