ХПИ отправляет студентов на «дистанционку» с 7 февраля

Харьковский политехнический институт с 7 по 25 февраля переходит на дистанционную форму обучения. Соответствующий приказ размещен на сайте ВУЗа.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной стремительным распространением коронавирусной болезни (штамм «Омикрон»), с целью уменьшения социальных контактов и прекращения распространения коронавирусной болезни, а также в соответствие рекомендациям МОН учебный процесс в Университете на дистанционную форму, — говорится в документе.

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