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Избивал жену в присутствии детей: домашнему тирану грозит уголовная ответственность

Избивал жену в присутствии детей: домашнему тирану грозит уголовная ответственность

37-летний ранее судимый мужчина избил свою жену в присутствии двоих детей: о происшествии в полицию сообщила 34-летняя пострадавшая.  

На место происшествия выезжали работники сектора противодействия домашнему насилию Харьковского районного управления полиции №1. Прибывшие по адресу полицейские обнаружили 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика, которые были напуганы и психологически подавлены, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В отношении отца детей сотрудники полиции составили два административных протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вынесено срочное запретительное предписание сроком на 10 суток с выселением дебошира.

Сектором дознания Харьковского районного управления полиции №1 по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.

Агентство Телевидения Новости

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