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Арестован водитель, который под Харьковом насмерть сбил пешехода и скрылся

Арестован водитель, который под Харьковом насмерть сбил пешехода и скрылся

23 января в 03:21 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Хорошево водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на местного жителя. От полученных травм 25-летний пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Принятыми мерами сотрудники следственного управления совместно с работниками отдела полиции №3 Харьковского райуправления полиции №1 и инспекторами-кинологами с использованием служебной собаки установили местонахождение водителя, совершившего ДТП, и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Злоумышленником оказался 21-летний односельчанин погибшего. Молодого человека обнаружили по месту жительства. Установлено, что к моменту совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на пешехода водитель Volkswagen Passat пытался скрыть следы преступления.

Транспортное средство правонарушителя изъято и помещено на площадку временного содержания транспорта.

В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Арестован водитель, который под Харьковом насмерть сбил пешехода и скрылся

Агентство Телевидения Новости

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