ДТП в Дергачах: полиция устанавливает обстоятельства

Сегодня около 08:30 на въезде в Харьков со стороны Дергачей столкнулись Daewoo Lanos и Mitsubishi.

В результате ДТП пострадал 32-летний пассажир Daewoo Lanos, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Мужчина был доставлен в больницу, его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости