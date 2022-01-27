Жизнь с кассовыми аппаратами: почему предприниматели не принимают закон

Около тысячи харьковчан накануне вернулись из столицы, где участвовали в митинге SaveФОП под верховным советом. Руководитель группы Игорь Забуда говорит: протестующие требовали от парламентариев отмены закона, которым обязали предпринимателей-упрощенцев 2, 3 и 4 групп устанавливать кассовые аппараты, так называемые РРО, если они проводят операции с наличными или банковскими карточками. Эта норма вступила в силу с начала текущего года, после того как депутаты не смогли ее отсрочить в декабре – не хватило голосов.

Игорь Забуда, предприниматель

У нас больше не оставалось шансов, это последний наш шанс был отбиться от этой безумной фискализации. Но получилось то, что получилось, мы понимали, что они нам на встречу не пойдут.

Предприниматели уверяют: они выступают против кассовых аппаратов не потому, что скрывают доходы. Тот, кто это делает сейчас, и дальше найдет пути для уклонения. Просто, нововведения сопровождаются целым рядом проблем и новыми затратами. Во-первых, технические сложности, а именно: установить и обслуживать аппарат. Ведь для этого нужны специальные навыки, наличие интернета, что является проблемой в отдаленных селах области, необходимость оплачивать услуги бухгалтера. Ведь за каждый неправильно выбитый чек или его отсутствие штраф составляет 100, а во втором случае – 150 процентов. Не говоря уже о том, что просто купить кассовый аппарат сейчас проблема.

Александр Чумак, ассоциация работодателей

Если традиционно их просто нет в продаже, если говорить о программных, то даже ее установка не решает. Есть остатки проблем, связанных с тем, что фискальный сервер перегружен и он не успевает обрабатывать такое количество информации. Необходимость соблюдения законодательных норм она выражается в реальном времени и в реальных деньгах. И они могут составлять до 5% от дохода, который он получает.

Игори Забуда, предприниматель

Это как раз поставили те, кто прикрывается ФОПами. У людей, у которых централизована бухгалтерия, у кого налажен учет. Это уровень уже такой, это не малый бизнес, это средний бизнес. Но они находятся на той же системе, которые хотят начать бизнес, или у них маленький бизнес, или они доживают до пенсии, чтобы выжить. Для них это проблема будет.

Поэтому, считает Чумак, у малых предпринимателей есть несколько выходов. Часть из них занижает доход до 1 млн гривен в год и переходит в первую группу упрощенцев. Им не нужны кассовые аппараты. Но это могут сделать представители не всех видов деятельности. К тому же, если окажется, что доход занижен искусственно, предпринимателей ждут штрафы. Другие просто не ставят кассовые аппараты и торгуют по-прежнему, ожидая возможных изменений законодательства. Ведь пока шансов получить штраф из-за отсутствия РРО не много. Плановые проверки из-за карантина запрещены, налоговики могут прийти только, если кто-то пожалуется лично. Часть предпринимателей все же согласилась на изменения и дополнительные расходы и установила кассовые аппараты. Для них глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев анонсировал своеобразную амнистию – снижение штрафов со 100% до 10% установившим РРО, но не верно выбивший чек. Марина Николаева, Ярослав Василенко, АТН

Агентство Телевидения Новости