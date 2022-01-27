В Харькове обезврежена организованная группа грабителей

Представлялись полицейскими и нападали на людей. Правоохранители задержали криминальную группу, члены которой отбирали у людей деньги и присваивала их имущество. Организатором группы стал 39-летний мужчина. В полиции сообщили, что ранее он уже неоднократно нарушал закон и имеет судимости. Во время разбойных нападений ему помогали еще три человека, они тоже раньше уже имели проблемы с законом.

Алеся Бойко, пресс-секретарь ДВБ НПУ

Правоохоронці встановили, що у грудні минулого року учасники угруповання нанесли тілесні ушкодження та використали сльозогінний газ відносно неповнолітнього харків’янина. У лежачого без свідомості хлопця нападники відібрали сумку з цінними речами, документами та готівкою у сумі майже 7 000 гривень.

Очередной жертвой злоумышленников стал 84-летний пенсионер. Они забрались в квартиру мужчины и начали его избивать, чтобы тот перестал кричать и звать на помощь. Правонарушители планировали ограбить пенсионера и вынести из его дома все ценные вещи.

пострадавший

Ударили меня. И затолкали меня сюда в зал. Начали скотч наматывать, и я начал сопротивляться.

Сотрудники полиции вместе с оперативниками департамента внутренней безопасности и спецподразделением КОРД задержали криминальную группу и спасли пенсионера. Во время обыска правоохранители нашли у участников группы банковские карты пенсионера, которые они уже успели найти и присвоить.

Алеся Бойко, пресс-секретарь ДВБ НПУ

Слідчі поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури оголосили затриманим підозру за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. А также устанавливают, были задержанные причастны к другим преступлениям.

Агентство Телевидения Новости