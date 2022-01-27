В Песочинском детском саду заканчивают работы по разведению электричества

В Песочине продолжаются работы по строительству нового корпуса в яслях-садике №3 «Теремок». Работа проводится в рамках президентской программы «Велике будівництво».

Сейчас на объекте штукатурят стены второго этажа и делают на первом и втором этажаж стяжку пола.

Затем строители приступят к монтажу радиаторов, а после этого – будут заниматься декоративным оформлением стен.

После открытия нового корпуса в детсад сможет прийти дополнительно еще 120 детей. Так, в настоящее время в садике действует 16 групп, а по окончании строительства их станет 21.

Кроме того, там появятся спортивный и музыкальный залы, комнаты логопеда и психолога.

До 1 сентября этого года должен быть утеплен фасад уже имеющегося здания, где также отремонтируют спортивный и актовый залы, заменят кровлю и окна.

Агентство Телевидения Новости