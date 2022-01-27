Сбил и скрылся: полиция разыскивает виновника смертельного ДТП на Гагарина

Накануне вечером на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП: под колесами автомобиля оказалась женщина. По предварительным данным, водитель сбил пешехода, а после этого скрылся с места происшествия. Директор центра экстренной помощи Виктор Забашта сообщил, что травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Коли бригада прибула на місце події, вони знайшли жінку, приблизно 50 років, яка померла на місці до прибуття бригади.

Сегодня около 9:00 на улице Гольдберговской не поделили дорогу Chevrolet и Nissan. В результате столкновения травмы получила пассажирка электромобиля. В результате аварии некоторое время было заблокировано движение трамваев. На месте работала следственно-оперативная группа, которая должна установить виновника ДТП.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Бригада була через 4 хвилини. Вони оглянули трьох учасників. В одного з них, 47-річної жінки, виявилися забої грудної клітини, перелом ребер. З цими травмами вона була доправлена до міської лікарні швидкої допомоги.

В патрульной полиции тем временем подвели итоги прошлого года и сообщили, что за 2021 в Харькове произошло 12501 дорожное происшествие, в котором погибли 211 человек. Наиболее частыми причинами ДТП, по статистике, остаются нарушения скоростного режима и правил маневрирования.

Агентство Телевидения Новости