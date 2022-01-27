Подрался, получил красную карточку и толкнул арбитра

Футболист отметился целой серией «подвигов». Матч в итоге не был доигран

В Турции в контрольном поединке встречались молодежные составы киевского «Динамо» и местного «Антальяспора».

Сенегальский футболист украинской команды Самба Диалло на 88-й минуте сначала жестко сыграл против соперника, что привело к потасовке команда на команду.

Затем Диалло увидел перед собой красную карточку и вместо того, чтобы спокойно покинуть поле, жестко толкнул главного арбитра матча, после чего матч был прекращен.

На момент остановки счет был ничейным — 2:2.





Агентство Телевидения Новости