Мины, гранаты и снаряды – школьникам рассказывают про опасность старых боеприпасов

Не трогать и оставаться спокойными. Харьковским школьникам рассказали и показали, что делать, если найдут взрывчатку. Речь шла о боеприпасах времен Второй мировой войны. Но сейчас, уверены в школе, такие знания актуальны. Поэтому учат детей и как поступать в других чрезвычайных ситуациях.

Артилерійський постріл, складається з корпусу, всередині вибухова речовина, вона дуже чутлива до механічних пошкоджень таких як удар, накол, нагрів.

Старые мины, артиллерийские выстрелы и гранаты. Ржавые с виду, в то же время – смертельно опасные.

Я вам розповім про також протипіхотну міну МОН 50. Ставится воно як правило на розтяжку, йшла людина … людина коли зачепила, спрацював запал і все.

Дети должны знать, уверены в ГСЧС, как они выглядят. Испугаться или недооценить угрозу – одинаково опасно.

Данило Свитличный, курсант НУЦЗУ

Якщо ми знаходимо в землі, то це все небезпечне, тому що там є підривник. Ми не знаємо — знаходиться він в бойовому положенні… Чому він не вибухнув, коли він впав на землю.

Ну як дивитись, то якась банка… Протипіхотна міна вона, як правило, вбиває за рахунок свої осколків.

Евгений Василенко, помощник начальника Харьковского облуправления ГСЧС

Ми розказали дітям та вчителям, як себе поводити в разі виникнення надзвичайних ситуацій пов’янаних з виявленням вибухонебезпечних предметів. Сьогодні подібні заходи проводяться в усіх районах міста та області.

Ни в коем случае не прикасаться – школьники усвоили наставления спасателей.

Мария, школьница

Необхідно позначити місце знаходження. Краще не втикати палицю, бо поряд можуть бути ще небезпечні засоби. Краще позначити це місце хусткою і позвонити на номер 101, 102 або 112.

Такие уроки в школе проводятся регулярно, но старшеклассник Александр услышал и новую для себя информацию.

Александр, школьник

Напкриклад, це міни, які на нитці, про які я не знав і про бронєжилет — я вперше в житті його надіваю — тому це дуже цікаво і багато вражень.

Ученики школы, уверяет директор, обучены и как вести себя в других чрезвычайных ситуациях.

Лариса Рычкова, директор школы №36

Це ситуації, пов’язані з тим, що знаходиться, наприклад, на території закладу вибухонебезпечний предмет і це певний алгоритм дій. Або заклад захопили терористи і це інший алгоритм дій.Сьогодні як ніколи потрібно проводити таку роботу.

Эту школу, как и большинство учебных заведений в Украине, не обошли и фейковые сообщения о заминировании. Чтобы вывести всех детей на улицу, учителям понадобилось не больше семи минут.

Агентство Телевидения Новости