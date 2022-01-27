Какие из учебных заведений уходят на «дистанционку» первыми

Принципиально новых ограничений «оранжевая» зона не предусматривает, но некоторые ВУЗы уже переводят своих студентов на «дистанционку», поскольку наблюдается повышение заболеваемости именно среди молодежи.

Анна Сухорукова, заведующая отделением особо опасных инфекций відділенням особливо небезпечних інфекцій ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины»

Якщо ми казали що впершу хвилю дитяче населення не задіяно, то вдруге більше. А на сьогодні до 30 років в структурі захворюванності складають 27%, тиждень тому було 25%. Тобто відсоток молоді серед захворілих зростає.

Самым первым о переходе на дистанционку сообщил политех. Но обрадовались такой вести далеко не все студенты: говорят, частично из-за карантина теряется студенческий дух в их жизни и страдает качество знаний. Студентка второго курса Оля говорит: вообще вынуждена была перевестись на заочную форму обучения.

Оля, студентка 2 курсу факультета психологии

То есть, первый курс у меня прошел совершенно незаметно, студенческой жизни никакой, у нас не було не посвящения в первокурсники, ни в студенты, не было вот ничего, поэтому немножечко расстроились мы все из-за этого.

Анастасия, студентка 1 курсу факультета фармацевтической биотехнологии

Я розумію, що це, мабуть, потрібно. Але, як людина, мені ця форма не підходить, я знаю, що мої успіхи впадуть, значно впадуть на дистанційній формі. Тому не те, щоб я дуже задоволена.

Впрочем, подавляющее большинство студентов и преподавателей говорят, что шутить с ковидом нельзя, поэтому лучше предупредить угрозу распространения опасного вируса.

Владимир, сотрудник Университета

Зараз погіршується ситуація з коронавірусом, тому я вважаю, що студентів та працівників треба зберегти від впливу вірусу та до цього є всі можливості.

Между тем, в Департаменте образования и науки облгосадминистрации сообщили, что на сегодняшний день в области 39 школ уже работают дистанционно из-за высокого уровня заболеваемости среди учеников и педагогов. Еще 60 заведений – в смешанном формате, то есть младшие школьники учатся очно, а старшие – дистанционно. 3 учебных заведения на карантине. Поэтому региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности приняла рекомендацию о переходе школ и вузов на дистанционное обучение. Что же касается Харькова, то, как сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, подробно этот вопрос будет рассмотрен на городской комиссии и решение будет принято так, чтобы соблюдать все противоэпидемические меры и не навредить учебному процессу. Ксения Табака, Андрей Руденков, Агентство телевидения Новости

Агентство Телевидения Новости