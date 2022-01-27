«Металлист» сыграл вничью в заключительном матче тренировочного сбора. «Металлист 1925» начал сбор с поражения

В Турции сегодня играли сразу две харьковские команды.

«Металлист» завершил игровую программу своего первого тренировочного сбора ничьей с польской «Вартой» — 0:0.

«Металлист 1925», прилетев в Турцию лишь минувшей ночью, уже провел контрольной поединок. В соперниках была команда «Брегалница» из Северной Македонии. «Металлист 1925» крупно проиграл — 0:4.

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