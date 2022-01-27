Инновационный кампус – эти два слова иностранного происхождения теперь и о Харькове. В кампусе готовят лучших специалистов IT-сферы, а за выпускниками охотятся менеджеры ведущих компаний мира.

Специалистов по искусственному интеллекту, виртуальной и дополненной реальности, разработчиков программного обеспечения уже готовят в инновационном студенческом кампусе НТУ ХПИ. Вообще же украинские IT-шники, выходящие из таких кампусов, считаются одними из лучших в мире. В частности, они трудоустраиваются в космическое агентство NASA, корпорации Boeing и Google.

Этот инновационный кампус – фактически лаборатория по подготовке IT-шников. Курс обучения рассчитан на 4 года. А за выпускниками охотятся менеджеры ведущих компаний мира.

Евгений Сокол, ректор «НТУ ХПИ»:

Починаючи з 3-го курсу кожна компанія майже слідкує за навчанням того студента, якого вони запросили, який дав згоду і формується індивідуальна освітня траєкторія, яка дає можливість підготувати його до роботи в цій фірмі.

На международном конкурсе в сфере подготовки IT-специалистов этот кампус вошел в десятку лучших из более чем 1300 образовательных проектов. Павел учится на третьем курсе. Он один из топов кампуса и уже реализовал с десяток проектов.

Павел Литовка, студент инновационного кампуса:

У нас есть своя система, которая нас проверяет, и проверяет очень безжалостно, она просматривает наш код и за самую мелкую ошибку, допустим что-то не поставил или пропустил, она нас перечеркивает и говорит, чтоб пересдавали.

А еще здесь ценится командная работа.

Назар Таран, студент инновационного кампуса:

Нас изначально учили работать в команде, нас приучали к так называемому peer-to-peer, чтоб друг другу ми помогали. IT — изначально командная профессия

Конечно, таких специалистов желательно оставлять работу в Украине. Для этого государство вводит низкую налоговую систему.

Агентство Телевидения Новости