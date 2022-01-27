Школам Харьковщины рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Такое решение сегодня приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

По решению региональной комиссии, территориальным громадам Харьковщины рекомендуется на своих заседаниях КТЭБ и ЧС рассмотреть внедрение дистанционной формы обучения в заведениях профессионального предвысшего и высшего образования с 27 января по 25 февраля.

Кроме того, с 31 января и в течение двух недель в заведениях общего среднего образования для учащихся 5–11 классов рекомендуется проводить уроки дистанционно, а в заведениях профессионального образования – по дистанционной или смешанной форме.

«Мы фиксируем сейчас большое количество больных. Это предсказуемо. И сейчас мы должны своим решением Региональной комиссии ТЭБ и ЧС предоставить возможность территориальным громадам вводить определенные ограничения по осуществлению образовательного процесса. Это только рекомендательный характер. Далее громады, учитывая уровни эпидемической опасности на той или иной территории, самостоятельно будут принимать решения своими местными комиссиями ТЭБ и ЧС относительно того, вводить дистанционную форму обучения или продолжать очную форму», — сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По данным Департамента образования и науки ХОГА, по состоянию на 27 января в области 39 школ работают дистанционно из-за высокого уровня заболеваемости учащихся, педагогов и других работников. 60 заведений – в смешанном формате (1-4 классы учатся очно, 5-9 – дистанционно). Еще 3 заведения находятся на карантине.

В Департаменте здравоохранения ХОГА сообщили, что за последнюю неделю в Харьковской области показатели заболеваемости COVID-19 выросли на 69,4%. Показатель заболеваемости школьников за неделю составляет 307,01 на 100 тыс. контингента.

Агентство Телевидения Новости