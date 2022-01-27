Организаторы Олимпиады в Китае попросили украинскую команду оплатить ПЦР тест для боб-саней

Спортсмен Владислав Гераскевич, который будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщил, что организаторы требуют заплатить за ПЦР тестирование боб-саней и других вещей, которые доставили в Пекин.

Об этом сообщает «Українська Правда» со ссылкой на сообщение Владислава Гераскевича в Facebook.

«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз, связанная с переправкой боб-саней, на которых Лида Гунько будет соревноваться.

Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирования боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай.

Как Вы думаете, откуда будут брать мазок?», – интересуется Владислав Гераскевич.

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