Сегодня 09:50
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Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)
Сегодня, 28 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал»,
Так, по состоянию на 8:20 воды нет по следующим адресам:
Шевченковский район: пр. Победы, 74 (стояк), ул. Отакара Яроша, 21, пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 28.01.22 г.
А также:
Московский районул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) в 12:00 28.01.22 г.
Новобаварский район:ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 28.01.22 г.
Основянский район:ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 18:00 28.01.22 г.
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