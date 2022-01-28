Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 28 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал»,

Так, по состоянию на 8:20 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 74 (стояк), ул. Отакара Яроша, 21, пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 28.01.22 г.

А также:

Московский районул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) в 12:00 28.01.22 г.

Новобаварский район:ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 28.01.22 г.

Основянский район:ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 18:00 28.01.22 г.

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