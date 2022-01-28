В Украине — рекордное количество случаев COVID-19 за сутки: более 34 тысяч заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 34 408 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 27 января в Украине зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 5 341, медработников – 808», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 342 заболевших коронавирусом, умерли – 144.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам следующее:

г. Киев – 2384;

Винницкая область – 1505;

Волынская область – 682;

Днепропетровская область – 1523;

Донецкая область – 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область – 889;

Запорожская область – 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область – 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область – 557;

Львовская область – 2793;

Николаевская область – 598;

Одесская область – 2406;

Полтавская область – 1044;

Ровенская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область – 784;

Хмельницкая область – 1865;

Черкасская область – 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область – 898.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 27 января выявили 32 393 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 980 610 случаев коронавируса; выздоровели 3 608 094 человека; летальных случаев – 99 882.

Кроме того, за сутки в Украине 81 098 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, — 27 228 человек, дополнительную дозу 705 человек, бустерную дозу — 24 980 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от ковида получили 15 278 387 человек, из них первую дозу – 15 278 385 человек, две дозы – 14 576 722 человека, дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек.

В общей сложности в стране проведено 30 166 832 прививки.

Агентство Телевидения Новости