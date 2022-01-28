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В Запорожье произошел взрыв в четырехэтажном доме: есть погибший и пострадавшие

В Запорожье произошел взрыв в четырехэтажном доме: есть погибший и пострадавшие

В Запорожье произошел взрыв в жилом четырехэтажном доме на четыре подъезда. На данный момент известно, что в результате взрыва погиб один человек, двое пострадали.

Как сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины, взрыв произошел 28 января в 04:04. По данным спасателей, мог взорваться газ в квартире на втором этаже. Из дома эвакуировали 15 жильцов, чьи квартиры расположены в третьем подъезде, где и произошел взрыв.

«В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир», — сообщили в ГСЧС.

Всего к спасательным работам привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС — 40 спасателей и 10 единиц техники.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций. ГСЧС обеспечила освещение возле дома и развернула мобильный пункт обогрева.

Нацполиция организовала охрану возле дома с целью недопущения мародерства и для безопасности жителей квартир.

Сейчас местные власти оказывают пострадавшим помощь и решают вопрос о временном расселении людей.

Агентство Телевидения Новости

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