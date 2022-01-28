Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более 1300 случаев, умерли 5 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1 317 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

По данным Харьковской ОГА, 1050 из них – жители Харьковского района (966 – города Харькова).

103 заболевших – Чугуевского, 47 – Лозовского, 36 – Купянского, 29 – Изюмского, 27 – Красноградского, 25 – Богодуховского районов.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 261 546 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 566 летальных случаев – за минувшие сутки умерли пятеро заболевших.

При этом 236 393 заболевших уже выздоровели (+303 за сутки), 18 587 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 009 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 593 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 4.

Агентство Телевидения Новости