Требовали 10 тысяч долларов у харьковчанина: СБУ разоблачила банду вымогателей (видео)

Правоохранители разоблачили группу из нескольких человек в вымогательстве денег у харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Оперативные сотрудники УСБУ в Харьковской области установили, что к преступлению причастны 44-летняя женщина и двое мужчин 51 и 30 лет, непосредственно совершавшие вымогательство денежных средств у потерпевшего.

«В состав преступной группировки входили шестеро местных жителей.

В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности злоумышленники потребовали у харьковчанина 10 тысяч долларов США, чтобы он и его семья могли беспрепятственно пользоваться своей квартирой. В случае отказа угрожали созданием препятствий в реализации их законных прав и физической расправой. В своих угрозах злоумышленники опирались на сфабрикованные юридические основания.

В октябре прошлого года правоохранители задокументировали факт получения участниками преступной группы первой части «дани» от потерпевшего», — рассказали в пресс-службе УСБУ в Харьковской области.

27 января правоохранители провели ряд обысков по месту регистрации и фактического проживания фигурантов, в помещении гаража и нежилом помещении, находящихся в пользовании одного из членов группы, а также в автомобиле. В ходе их проведения изъяты документы, мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении. По санкции статьи им грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

По результатам проведенных обысков готовятся ходатайства к следственному судье о наложении ареста на изъятое имущество.

Агентство Телевидения Новости