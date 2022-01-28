Насколько хорошо человеческое тело адаптируется к экстремальным условиям

Человеческий организм может приспосабливаться к чему угодно: перепадам давления и высоты, недостатку сна или разным температурным диапазонам

Это все происходит благодаря внутренней регуляции параметров тела, работающих вместе для поддержания сбалансированной среды, называемой гомеостазом. Он включает терморегуляцию; дыхательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и мочевыделительную системы; и даже кожу, волосы и ногти, пишет technology.

Оптимальная температура тела 36,6° C. Но, когда человек испытывает экстремальный холод или жару, организм реагирует, чтобы защититься от резких изменений окружающей среды. При простуде частота сердечных сокращений и дыхание замедляются, что приводит к уменьшению скорости кровотока в сосудах кожи. Благодаря этому механизму организм экономит энергию для мозга и других важных органов. Поэтому при болезнях кожа бледнеет. В жару тело регулирует температуру с помощью потоотделения: кровь течет по сосудам быстрее, кожа становится красноватой, а потовые железы выделяют пот, который при испарении охлаждает тело.

При сильном холоде внутренняя температура тела может опускаться до 35°C, а при сильной жаре – достигать 40°C. Долгое воздействие экстремальных температур опасно. Человек не может регулировать температуру своего тела в широком диапазоне, например, как рептилии. Тем не менее он может адаптироваться к относительно широкому диапазону внутренних температур тела. Понижение внутренней температуры тела ниже 35° С приводит к потере памяти и спутанности сознания, потому что мозг начинает работать со сбоями. А при температуре выше 41° C ферментативные процессы в организме прекращаются, что приводит к смерти.

Организм также имеет удивительную способность справляться с перепадами давления. Доказательство тому фридайверы, которые не используют под водой никаких дыхательных аппаратов. Когда они погружаются на глубину, уровень кислорода падает из-за снижения доступности этого газа в новой среде. Но почки и печень смело справляются с этим, высвобождая молекулы эритропоэтина (ЭПО) – они представляют собой гормон, который вырабатывается для стимуляции производства и поддержания эритроцитов, участвующих в транспортировке кислорода по крови. Другими словами, ЭПО стимулирует костный мозг, чтобы увеличить выработку эритроцитов, переносить больше кислорода и поддерживать его нужный уровень.

Находясь на высоте, например, в горах, скорость кровотока увеличивается, и человек может испытывать головные боли из-за повышенного кровяного давления, усталость, головокружение и даже тошноту. Но эти симптомы исчезают, как только организм привыкает к новым условиям.

Организм хранит много питательных веществ и может использовать их для получения энергии, когда доступ к еде ограничен. Глюкоза является основным источником энергии в организме, и даже если пищи нет, организм расщепляет углеводы, чтобы доставить их в мозг и накормить его. При необходимости организм также может приспособиться к ограниченному сну. Обычный человек спит 7-9 часов в сутки, однако образ жизни может сильно повлиять на режим сна. Дефицит сна нарушает высвобождение молекулы мелатонина, отвечающей за засыпание. Ее выделение шишковидной железой может быть смещено, поэтому меняется и ритм сна. Благодаря смещению высвобождения мелатонина человек адаптируется к новым часовым поясам.

В экстремальных условиях организм может выжить три минуты без кислорода или в очень холодной воде; три часа в очень жаркой или холодной среде; прожить три дня без питьевой воды и три недели без еды.

Однако бывают уникальные случаи. Например, 27 марта 2021 года хорват Будимир Шобат задержал дыхание на 24 минуты 37,36 секунды и установил рекорд Гиннеса. А в польском городе Кракове 30 ноября 2014 года была зарегистрированная самая низкая температура тела – 11,8° C у 2,3-летнего ребенка. В 1965 году 17-летний студент Рэнди Гарднер установил рекорд по бодрствованию – он не спал 264 часа.

Источник: grippua.com.ua/

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