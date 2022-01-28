Рассмотрение апелляции по делу Порошенко перенесли

Сегодня, 28 января, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию на решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Заседание апелляционного суда по делу Порошенко перенесли на 11 февраля на 11:00.

Дело отложили из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.

Рассмотрение жалоб прокурора и стороны защиты нардепа от ЕС должно было начаться в 11:00 в зале судебных заседаний № 201.

Под апелляционным судом Киева готовятся к визиту сторонников Порошенко, там устанавливается импровизированная сцена. Также под зданием уже стоят правоохранители.

Напомним, Печерский райсуд 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Также он должен был сдать паспорта следователю и прибывать к нему по первому вызову.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

Ранее, 6 января 2022 года, Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Источник: УНИАН

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