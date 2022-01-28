В мире количество заболевших COVID-19 превысило 366 млн человек

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире к утру пятницы достигло 366 млн 249 тыс. 339, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 умерло 5 млн. 637 тыс. 611 человек.

В страны с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по количеству зараженных и умерших, сохраняют США, где обнаружено 73 млн 427 тыс. 335 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 878 тыс. 421.

Второе место по количеству заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 млн 622 тыс. 709, а количество умерших от последствий заражения вирусом — 492 тыс. 327.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 млн. 789 тыс. 795 человек, из них скончались 625 тыс. 390 человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн. населения планеты составил к утру пятницы 725,7. В США на 1 млн жителей умерло 2 тыс. 701 человек, Индии – 351, Бразилии – 2 тыс. 909.

Источник: Интерфакс-Украина

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