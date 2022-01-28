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В Харьковской области «скорая» с 4-летним ребенком застряла в сугробе

В Харьковской области «скорая» с 4-летним ребенком застряла в сугробе

В Купянском районе Харьковщины спасатели вытащили автомобиль скорой помощи, который застрял в сугробе по пути в больницу с 4-летним ребенком.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 27 января медицинский автомобиль на базе микроавтобуса Peugeot, выехав из села Подолы Купянского района с маленькой пациенткой, сел днищем на снег.

У ребенка был сильный жар, девочку в больницу сопровождал отец.

За помощью медики обратились к спасателям в 16:05.

Прибывшие на вызов спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали карету скорой помощи на расчищенный участок дороги.


Агентство Телевидения Новости

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