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В Харьковской области «скорая» с 4-летним ребенком застряла в сугробе
В Купянском районе Харьковщины спасатели вытащили автомобиль скорой помощи, который застрял в сугробе по пути в больницу с 4-летним ребенком.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 27 января медицинский автомобиль на базе микроавтобуса Peugeot, выехав из села Подолы Купянского района с маленькой пациенткой, сел днищем на снег.
У ребенка был сильный жар, девочку в больницу сопровождал отец.
За помощью медики обратились к спасателям в 16:05.
Прибывшие на вызов спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали карету скорой помощи на расчищенный участок дороги.
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