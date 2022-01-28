Харьковский ГАСК лишили полномочий из-за перетасовки департаментов в мэрии

С 1 января 2022 года инспекция государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Харьковского городского совета не имеет официальных полномочий для проведения проверок строящихся объектов, обработки и выдачи разрешительной строительной документации, принятия объектов в эксплуатацию. Также инспекция лишена доступа в государственный строительный реестр.

Об этом сообщается в письме от 17 января ГП «Дія» Министерства цифровой трансформации Украины.

Как известно, Минцифры предоставляет органам местного самоуправления официальный доступ к соответствующему государственному строительному реестру (Единая государственная электронная система в сфере строительства).

ГП «Дія» дало письменный отказ Департаменту по инспекционной работе исполкома Харьковского городского совета в доступе у указанному реестру.

Органы местного самоуправления получают полномочия в сфере архитектурно-строительного контроля от центрального органа исполнительной власти посредством выполнения определённых действий, создания общей комиссии, подачи соответствующих документов, прохождения необходимой аккредитации.

До 1 января 2022 года в структуре Харьковского горсовета работал Департамент территориального контроля, в состав которого входила городская инспекция ГАСК.

В 2016 году ей были предоставлены соответствующие полномочия на территории Харькова. На этом основании в Харьковском горсовете работала система архстройконтроля, выдавались документы на право проведения строительных работ, принимались объекты строительства в эксплуатацию и проводились проверки законности строительства и соблюдения строительных норм.

С 1 января 2022 года указанный Департамент территориального контроля был ликвидирован как юридическое лицо, все сотрудники уволены, а полномочия полностью прекратились.

Вместо этого департамента Харьковский горсовет с 1 января создал новый Департамент по инспекционной работе, которому и хотели передать полномочия в сфере ГАСК.

Новый Департамент инспекционной работы под руководством заместителя мэра Сергея Кузьмина не смог пройти соответствующую аккредитацию и получить полномочия от ЦОИВ в сфере архстройконтроля. Таким образом, с нового года в Харькове отсутствует орган с соответствующими полномочиями и компетенцией.

Сложившаяся ситуация уже привела к коллапсу в сфере обработки и выдачи разрешительной документации. На данный момент в городских ЦНАП скопились тысячи заявок и пакетов документов, которые никто не принимает, не проверяет и не принимает по ним законных решений. В городе не проводятся проверки соблюдения строительных норм и правил на строящихся объектах, и никто не может реагировать на жалобы харьковчан. Отсутствует возможность нормально осуществлять хозяйственную деятельность, в законном порядке получать разрешительные документы. Никакие установленные и гарантированные законом сроки не соблюдаются.

Ситуация в сфере жилищного строительства становится кризисной, потому что строительные компании не могут сдать в эксплуатацию построенные дома.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости