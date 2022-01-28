Во время стрельбы в Днепре, которую устроил нацгвардеец, пострадала военнослужащая из Харьковской области
Во время стрельбы, которую накануне устроил в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук, пострадала военнослужащая из Харьковской области.
Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
Пули попали 22-летней уроженке одного из сел Харьковской области в живот, в тонкий и толстый кишечник.
«Девушка по имени Жанна, ей 22, она старший солдат Нацгвардии.
Будущее ее пока туманно.
Родилась в Харьковской области, в селе, занималась спортом.
Имела обостренное чувство честности и справедливости.
Мечтала стать офицером Нацгвардии.
Прямо из лужи крови, солдат и ее, врачи «скорой», борясь с болевым шоком, сумели доставить в Мечникова.
Быстрое обследование, операционная.
Три пули прошили тело Жанны.
Самое тяжелое ранение в живот.
Разбит тонкий и толстый кишечник», — написал медик на своей странице в Фейсбук.
Ей уже провели четырехчасовую сложнейшую операцию, удалив больше метра поврежденного толстого и тонкого кишечника.
На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе.
Пострадавшей перелили больше четырех литров крови, стабилизировали и восстановили гемоглобин.
После операции на кишечнике ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике.
Девушка находится в тяжелом состоянии.
Напомним, 27 января в Днепре около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода 21-летний нацгвардеец застрелил четырех сослуживцев и гражданскую женщину. Еще пятеро получили ранения. Стрелка задержали.
Обстоятельства происшествия будут изучать правоохранители и специальная комиссия.
За жизнь пострадавших борются врачи.