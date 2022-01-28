Во время стрельбы в Днепре, которую устроил нацгвардеец, пострадала военнослужащая из Харьковской области

Во время стрельбы, которую накануне устроил в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук, пострадала военнослужащая из Харьковской области.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Пули попали 22-летней уроженке одного из сел Харьковской области в живот, в тонкий и толстый кишечник.

«Девушка по имени Жанна, ей 22, она старший солдат Нацгвардии.

Будущее ее пока туманно.

Родилась в Харьковской области, в селе, занималась спортом.

Имела обостренное чувство честности и справедливости.

Мечтала стать офицером Нацгвардии.

Прямо из лужи крови, солдат и ее, врачи «скорой», борясь с болевым шоком, сумели доставить в Мечникова.

Быстрое обследование, операционная.

Три пули прошили тело Жанны.

Самое тяжелое ранение в живот.

Разбит тонкий и толстый кишечник», — написал медик на своей странице в Фейсбук.

Ей уже провели четырехчасовую сложнейшую операцию, удалив больше метра поврежденного толстого и тонкого кишечника.

На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе.

Пострадавшей перелили больше четырех литров крови, стабилизировали и восстановили гемоглобин.

После операции на кишечнике ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике.

Девушка находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 27 января в Днепре около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода 21-летний нацгвардеец застрелил четырех сослуживцев и гражданскую женщину. Еще пятеро получили ранения. Стрелка задержали.

Обстоятельства происшествия будут изучать правоохранители и специальная комиссия.

За жизнь пострадавших борются врачи.

Агентство Телевидения Новости