На Гоптовке у женщины изъяли старинные часы, которые она пыталась вывезти в Россию

Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины культурных ценностей XVIII столетия.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.

Птак, женщина-пассажир автобуса, следовавшего из Украины в Российскую Федерацию, пыталась вывезти за пределы страны каминные часы из металла желтого цвета с клеймом на заднем механизме “JUNGHANS”, ориентировочно производимые в период с 1890 – 1900 год).

«Это при том, что никаких разрешительных документов на его перемещение у гражданки Украины не было. Да еще во время устного опроса женщина заявила об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины», — отметили в пресс-службе харьковских таможенников.

Таможенники обнаружили изделие из металла в виде часов в чемодане среди личных вещей женщины с помощью технического средства таможенного контроля – рентгеновского транспортерноинтроскопа «RAPISCAN-624».

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

В отношении любительницы антиквариата составлен протокол, а часы изъяты для проведения дальнейшей экспертизы.

Агентство Телевидения Новости