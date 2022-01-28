Дистанционное обучение в школах Харькова пока вводить не будут

Дистанционное обучение в школах Харькова для учеников 5-11 классов пока не вводится, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Рассмотрев вопрос об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время пандемии, члены комиссии постановили проводить постоянный мониторинг состояния заболеваемости учащихся и персонала учебных заведений и в случае необходимости организовать образовательный процесс для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.В то же время запрещается проводить в очной форме любые массовые образовательные, спортивные и культурно-художественные мероприятия в учебных заведениях, организованные экскурсионные поездки, выезды групп учащихся в туристические путешествия.Также будет усилена разъяснительная работа в школах, детсадах по организации образовательного процесса в условиях карантина.Накануне заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что сейчас уровень заболеваемости коронавирусом среди школьников достаточно низкий. По ее словам, в школах города Харькова учится более 138,6 тыс. школьников. За три недели 2022 года коронавирусом заболели 908 детей школьного возраста, что составляет 0,7% от их общего количества.

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