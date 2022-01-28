Украинский боксёр Владимир Вирчис обнаружен мёртвым. Одна из версий — самоубийство

Профессиональная карьера боксёра-супертяжа Владимира Вирчиса продолжалась 10 лет, за которые он провёл 28 боёв.

Известный украинский боксёр-профессионал киевлянин Владимир Вирчис найден мёртвым.

Как сообщают СМИ, 48-летний Вирчис пребывал в депрессии и покончил жизнь самоубийством.

Вирчис в период с 1999 по 2009 гг. провел на профессиональном ринге 28 боев. «6 из них выиграл, в том числе 21 — нокаутом.

Владимир Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (в 2003-2004 гг.) и WBO (2005-2006 гг.).

Агентство Телевидения Новости