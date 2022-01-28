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Как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет: советы врача-иммунолога

Как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет: советы врача-иммунолога

Врач-иммунолог КНП «Прикарпатский клинический онкоцентр», кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета Галина Курилив, рассказала украинцам, как уберечься от заражения коронавирусом и как усилить иммунитет.

По ее словам, чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно получить полный курс вакцинации и бустерную дозу, сообщает сообщество «Коронавирус инфо».

В случае ослабленного из-за тяжелых болезней иммунитета необходимо получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19. Также необходимо пользоваться защитными масками или респираторами, мыть руки мылом, пользоваться антисептиками и избегать массовых скоплений людей.

Чтобы усилить иммунитет, нужно употреблять: витамин D и С, препараты цинка. Также следует закалять организм, гулять на свежем воздухе, заниматься физическими упражнениями и избегать стрессов.

В случае симптомов коронавируса следует обращаться к своему семейному врачу.

Источник: ТСН.ua

Агентство Телевидения Новости

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