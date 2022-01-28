Посетителям Харьковского зоопарка на месяц продлили бесплатный вход

В Харьковском зоопарке еще месяц будет бесплатный вход.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, акция «Свободный вход» в Харьковском зоопарке продлится до 1 марта 2022 года.

Как сообщили в зоопарке, посетить учреждение бесплатно могут все желающие. Для этого не требуется регистрация или специальное приглашение.Главное условие для свободного входа — документ, удостоверяющий личность, а также наличие одного из следующих документов:— желтый COVID-сертификат или бумажная справка 063-О;— зеленый COVID-сертификат;— международное свидетельство о вакцинации;— иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ;— отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена;-сертификат о выздоровлении.

«Харьковский зоопарк всячески поддерживает борьбу с COVID-19 и призывает ответственно относиться к своему здоровью. Дети до 18 лет посещают зоопарк в обычном режиме. Сопровождающие их лица – согласно требованиям Постановления Кабмина», — отметили в зоопарке.

Время работы Харьковского зоопарка — с 9:00 до 15:30, кроме понедельника. Понедельник – санитарный день.

Агентство Телевидения Новости