Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:35
Просмотров: 136

Посетителям Харьковского зоопарка на месяц продлили бесплатный вход

Посетителям Харьковского зоопарка на месяц продлили бесплатный вход

В Харьковском зоопарке еще месяц будет бесплатный вход.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, акция «Свободный вход» в Харьковском зоопарке продлится до 1 марта 2022 года.

Как сообщили в зоопарке, посетить учреждение бесплатно могут все желающие. Для этого не требуется регистрация или специальное приглашение.Главное условие для свободного входа — документ, удостоверяющий личность, а также наличие одного из следующих документов:— желтый COVID-сертификат или бумажная справка 063-О;— зеленый COVID-сертификат;— международное свидетельство о вакцинации;— иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ;— отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена;-сертификат о выздоровлении.

«Харьковский зоопарк всячески поддерживает борьбу с COVID-19 и призывает ответственно относиться к своему здоровью. Дети до 18 лет посещают зоопарк в обычном режиме. Сопровождающие их лица – согласно требованиям Постановления Кабмина», — отметили в зоопарке. 

Время работы Харьковского зоопарка — с 9:00 до 15:30, кроме понедельника. Понедельник – санитарный день.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 