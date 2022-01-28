Стрельба на заводе в Днепре: в городе объявлен траур по погибшим

В Днепре объявили двухдневный траур из-за трагедии на территории завода Южмаш — 28 и 29 января. Как сообщается на сайте горсовета Днепра, такое решение подписал городской голова Борис Филатов.

В связи с этим перед зданием горсовета, на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.

В мэрии Днепра выражают соболезнования семьям и близким погибших.

Напомним, около четырех часов утра в четверг, 27 января 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной комнаты автомат и в упор расстрелял своих сослуживцев, добивая при этом раненых. В результате стрельбы погибли пять человек — четверо военных и гражданская женщина. Еще пять человек были ранены. После этого Рябчук с оружием пустился в бега, но его задержала патрульная полиция под Днепром. В этот же день раненых военнослужащих прооперировали. Как стало известно, что состояние двоих пострадавших тяжелое, одна из них – 22-летняя жительница Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости