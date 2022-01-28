Что будет с курсом доллара на следующей неделе – прогноз эксперта

В ближайшее время курс гривни может стабилизироваться на достигнутых уровнях, прекратив падение.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

«В ближайшее время гривня стабилизируется на достигнутых уровнях. Ожидаем движение курса в диапазоне 28,8-29,05 гривень за доллар и, вероятно, торги по доллару пройдут ниже отметки 29 гривень за доллар. По мере утихания паники, придерживающие в период роста валюту экспортеры и население, начнут ее продавать, поддерживая рост предложения валюты», — сказал он.

По словам эксперта, курс гривни, после достижения уровня 29,05 грн/долл., начал корректироваться под влиянием изменения риторики РФ и последовавшей за ней смены настроений западных инвесторов.

Оптимистичное завершение торгов в четверг дает надежды на стабилизацию геополитической ситуации. Вероятно, доллар достиг локального пика, и опасения инвесторов в отношении эскалации военного конфликта отходят на задний план, пока не появятся новые сведения, либо жесткие высказывания сторон, считает аналитик. Он отмечает, что накануне РФ заявила о недопустимости войны с Украиной и планах вывода войск после учений из Беларуси, что было воспринято нерезидентами как сигнал к деэскалации.

«Рынок рассматривает вариант дипломатического разрешения конфликта. При этом, не только гривня отреагировала на новости, но и доходность украинских еврооблигаций упала», — говорит Шевчишин.

По его словам, экспортеры, придерживающие валюту из-за постоянно растущего курса, активизируются и выровняют предложение валюты. До конца месяца также будет заходить валюта под налоговые выплаты. Возмещение НДС накануне было низким (99,8 млн грн) и также послужило фактором выравнивания курса.

«На следующей неделе ожидаем движение в диапазоне 28,75-29,1 гривень за доллар, если не будет нового жесткого потока новостей об эскалации, что вынудит нерезидентов возобновить активные продажи. Несмотря на некоторый позитив, есть факторы которые, сохранят давление на гривню. Это отток капитала с развивающихся рынков, предстоящие закупки углеводородов (газ), сохраняющаяся активность импортеров», — резюмировал аналитик.

На сегодня, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,99 грн/долл., то есть гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Источник: УНИАН

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