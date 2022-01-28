Украинцы тратят на еду 40% из зарплаты. Как харьковчане экономят на продуктах

В месяц украинцы тратят из своего бюджета 40 процентов на еду. Такие данные приводят в Госстате, подводя итоги за 2021 год.

Похожие результаты и у аналитиков польского сервиса. Украина оказалась среди антилидеров по размеру расходов на минимальный набор продуктов.

Сами же харьковчане признаются, что большую часть денег отдают за мясо, хлеб и молочку. Люди не скрывают, что все чаще приходится экономить на некоторых продуктах и ​​услугах.

Лариса Григорьевна, пенсионерка

Тратим очень много, я даже не знаю, сколько в процентном соотношении. Потому что идёте по базару — мясо очень дорогое, и тратится очень много. Как вам сказать, считаю… считаю, сколько потратить могу, сколько не могу, конечно, считаю. И лишнее непозволительно.

Ирина, домохозяйка

Тысячи 4, не меньше, это если так не сильно шикарно питаться. Ну, экономить, может, на мясе надо, потому что оно дорого, приходится что-то выбирать. Либо — выбираешь сегодня купить рыбу, а завтра — мясо, например.

Юрий, пенсионер

Більше економлю на дорогих продуктах. В основному, покупаєм подєшевлє. Поэтому приходится приезжать сюда на рынок и выбирать товар подешевле.

Рост цен отразился и на производителях товаров. Продавцы на рынках говорят, с каждым днем ​​торговля идет всё хуже, люди мало берут и выбирают что подешевле.

Алла, продавец

Якщо раніше людина приходила, брала там кіло, 2-3 кілограма мяса, кусок на 5 кілограм, даже такі випадки бували. Зараз бросається в глаза, беруть півкіла, грам 700, ну полтора кілограма – максимум.

В Европе семья тратит на питание вдвое меньше – от 12 до 20 процентов, заверил экономист Олег Пендзин. По его словам, такое расхождение произошло из-за того, что зарплата украинцев намного меньше, чем в этих странах, а вот цены наоборот — остаются на похожем уровне.

Олег Пендзин, экономист

Найсуттєвішим аргументом з приводу долі видатків на харчі в сімейному бюджеті є співвідношення між вашими доходами і цінами на продукти харчування. Мова йде не тільки про те, скільки ви можете з»їсти продуктів харчування. Мова йде про те, скільки реально можете собі дозволити на ваші доходи.

За прошлый год продовольственная корзина украинцев подорожала на 11 процентов. Но что хуже всего, говорят экономисты, — цены на продукты питания и дальше продолжат расти.

Агентство Телевидения Новости