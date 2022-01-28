С начала года на Харьковщине произошло почти 200 пожаров: спасатели проводят профилактические рейды

С начала года в регионе зафиксировано почти двести пожаров, чаще всего их причиной становятся халатность и пренебрежение правилами пожарной безопасности. Один из таких случаев накануне случился в селе Двуречная: из-за неправильного использования печного отопления. Сорокалетнего хозяина дома госпитализировали с ожогами.

Чтобы предотвратить рост и без того безутешной статистики, чрезвычайники ежедневно проводят рейды по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в домах.

Ирина Загурская, специалист 27 ГПСЧ Киевского района

По-перше, ми пояснюємо під час нашої роз’яснювальної роботи щодо безпечного використання пічного та газового обладнання. Звертаємо їх увагу на електричні мережі, щоб вони були у справному стані, що забороняється перевантажувати електричні мережі, що забороняється у стані алкогольного спяніння курити у ліжку, ось.

Первоочередное внимание уделяется многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям, а также людям, находящимся в затруднительных жизненных обстоятельствах. В частности, сегодня инструктаж проводили в Киевском районе Харькова.

Владимир Юрьев, ведущий инспектор ВЗЧС Киевского района

У вас є газовий аналізатор — це така сигналізація, якщо є в приміщенні газ, витік газу. Але он у вас не підключений — треба підключити, це ваша безпека.

Легкозаймисті речі біля котла забороняється розміщати. Також ці коробки також треба прибрати, щоб приміщення котельні було вільним

Не обошли вниманием и малышей, им рассказали, чем нельзя играть и как правильно действовать, если чрезвычайная ситуация все-таки случится.

Ми тобі дадім таку кольорову листівочку, ти подивишся, які тут, бачиш, які прилади, що можна, що не можна

Харьковчане с пониманием относятся к спасательной службе и пытаются придерживаться всех предоставленных рекомендаций, говорит Ирина Загурская. По ее словам, именно благодаря таким рейдам количество несчастных случаев удается сокращать.

Автор Ксения Табака

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