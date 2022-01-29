COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали более 37 тысяч заболевших: данные по регионам

В Украине за сутки зафиксирован 37 351 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 5 341, медработников – 806)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 340 заболевших коронавирусом, летальных исходов – 149, выздоровели 7 163 человека.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 2418;

Винницкая область – 2100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1822;

Донецкая область – 1430;

Житомирская область – 2214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2572;

Киевская область – 1227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровенская область – 1994;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 1487;

Харьковская область – 1319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 28 января зафиксировали 34 408 новых случаев СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 017 961 человек, выздоровели 3 615 257 человек, 100 031 заболевших коронавирусом умерли.

Кроме того, в Украине за сутки 78 564 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 67 23 712 человек, дополнительную дозу — 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека.

С начала вакцинальной кампании в стране прививки получили 15 306 059 человек, из них первую дозу – 15 306 057 человек, две дозы – 14 600 434 человека, дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности в стране проведено 30 245 396 прививок.

Агентство Телевидения Новости