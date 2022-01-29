COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали более 37 тысяч заболевших: данные по регионам
В Украине за сутки зафиксирован 37 351 новый случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 5 341, медработников – 806)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 340 заболевших коронавирусом, летальных исходов – 149, выздоровели 7 163 человека.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 2418;
Винницкая область – 2100;
Волынская область – 768;
Днепропетровская область – 1822;
Донецкая область – 1430;
Житомирская область – 2214;
Закарпатская область – 876;
Запорожская область – 739;
Ивано-Франковская область – 2572;
Киевская область – 1227;
Кировоградская область – 193;
Луганская область – 599;
Львовская область – 3791;
Николаевская область – 686;
Одесская область – 2598;
Полтавская область – 915;
Ровенская область – 1994;
Сумская область – 1502;
Тернопольская область – 1487;
Харьковская область – 1319;
Херсонская область – 813;
Хмельницкая область – 2186;
Черкасская область – 933;
Черновицкая область – 1085;
Черниговская область – 1084.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 28 января зафиксировали 34 408 новых случаев СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 017 961 человек, выздоровели 3 615 257 человек, 100 031 заболевших коронавирусом умерли.
Кроме того, в Украине за сутки 78 564 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 67 23 712 человек, дополнительную дозу — 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека.
С начала вакцинальной кампании в стране прививки получили 15 306 059 человек, из них первую дозу – 15 306 057 человек, две дозы – 14 600 434 человека, дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности в стране проведено 30 245 396 прививок.