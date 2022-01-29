Где в Харькове сегодня отключили воду (адреса)

Сегодня, 29 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 28.01.22 г.

Индустриальный район:ул. Мира, 38/4 (п. №1) до 20:00 29.01.22 г.

Киевский район:ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (п. №4.5.6) до 20:00 30.01.22 г.

Новобаварский район:ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 29.01.22 г.

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