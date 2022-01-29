Дело о ДТП на проспекте Науки, в котором пострадали двое подростков, передали в суд: водителя Toyota Land Cruiser будут судить

В Харькове следователи завершили досудебное расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором пострадали два 13-летних подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 11 ноября 34-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» совершил наезд на двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. В результате ДТП 13-летние парень и девочка получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Согласно заключению медиков, на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

12 ноября задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

28 января обвинительный акт в отношении подозреваемого был направлен в Дзержинский суд Харькова для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости