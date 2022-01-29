Лобовое столкновение под Харьковом: водителя одного из авто доставали спасатели

Сегодня в 09:20 на трассе Дергачи – Казачья Лопань в районе поселка Лещенки столкнулись ВАЗ 2101 и ВАЗ 2112.

Травмы в результате лобового столкновения получил водитель ВАЗ 2101, сообщили в пресс-службе ГСЧС. С помощью специального гидравлического спасательного инструмента спасатели разрезали корпус легковушки, достали водителя и передали его медикам.

Пострадавший госпитализирован в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

Агентство Телевидения Новости